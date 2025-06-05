Наркодоставка под видом хлеба в Баку: изъяли 14 кг марихуаны - ФОТО - ВИДЕО

Полиция задержала наркокурьера, который маскировал перевозку наркотиков под доставку хлеба.

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД провели успешную операцию в Баку, Хазарском районе. Задержан 37-летний Бахруз Шукюров, у которого дома обнаружено 14 килограммов марихуаны с примесями. Мужчина организовывал нелегальную доставку наркотиков, используя автомобиль, на котором официально развозил хлеб в магазины, чтобы скрыть свою деятельность.

По словам задержанного, наркотики он получал через гражданина Ирана, личность которого сейчас устанавливается следствием, на территории района Гарадаг. Планировал доставлять их по различным адресам для продажи и получения прибыли.

В отношении Бахруза Шукюрова возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Джамиля Суджадинова