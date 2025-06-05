Президент Румынии заявил о планах введения ограничений в интернете

Президент Румынии Никушор Дан заявил о намерении властей принимать меры против публикаций в интернете, которые государство считает недостоверными, соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в резиденции Котрочень.

«Я видел в последнее время абсолютно ложные сообщения, очевидным образом ложные, особенно в военной области, об Украине, о России. В отношении очевидно ложных сообщений румынское государство должно действовать», - заявил Дан, пресс-конференция транслировалась на официальной странице румынского лидера в социальной сети Facebook.

Дан при этом не уточнил, какие именно публикации власти считают недостоверными, и не детализировал механизмы предполагаемых ограничений. По его словам, особое внимание будет уделяться материалам военной тематики, связанным с конфликтом в Украине.

Источник: РИА Новости