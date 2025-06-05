В Армении расследуют утечку данных из Национального архива в Азербайджан

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по признакам государственной измены и шпионажа в связи с передачей материалов из Национального архива республики в Азербайджан.

Об этом сообщает издание PastInfo со ссылкой на СК.

При этом правоохранительные органы не уточняют, в какой период и какие именно материалы были переданы. Однако в комитете отметили, что ни один из сотрудников архива на данный момент не арестован и не содержится под стражей в рамках этого дела.

«Тем не менее в деле есть обвиняемый, который, по всей видимости, является бывшим сотрудником Национального архива», — отмечает PastInfo, ссылаясь на источники.

Детали уголовного производства пока не разглашаются.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Служба национальной безопасности Армении задержала группу сотрудников архива по подозрению в передаче секретных материалов Баку.