 Шеф Пентагона: страны НАТО к саммиту в Гааге могут увеличить военные расходы до 5% ВВП | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Шеф Пентагона: страны НАТО к саммиту в Гааге могут увеличить военные расходы до 5% ВВП

First News Media11:24 - Сегодня
Шеф Пентагона: страны НАТО к саммиту в Гааге могут увеличить военные расходы до 5% ВВП

Министр обороны США Пит Хегсет считает, что странам НАТО удастся договориться о взятии на себя обязательства нарастить расходы на оборону до 5% ВВП к саммиту альянса в Гааге, который пройдет 24-25 июня.

«Мы собрались здесь, чтобы продолжить работу, начатую президентом Трампом, касающуюся обязательства по выделению всеми странами альянса 5% ВВП на оборону, о чем, как мы считаем, удастся договориться. Это должно произойти к саммиту в Гааге, который пройдет позднее в этом месяце», - сказал он по прибытии на встречу министров обороны стран альянса в Брюсселе.

Саммит НАТО в Гааге состоится 24-25 июня. Ожидается, что на нем странам альянса будет предложено повысить целевой уровень своих военных расходов с нынешних 2% до 5% ВВП, как того ранее потребовал Трамп. Согласия по поводу увеличения трат на оборону среди стран НАТО нет: в случае повышения военных расходов они будут вынуждены сократить социальные обязательства, что грозит ухудшением внутриполитической ситуации и масштабным экономическим кризисом.

Источник: ТАСС

Поделиться:
214

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидаются дожди

Общество

«McDonald’s Azərbaycan» выделит стипендии студентам Карабахского университета - ФОТО

Общество

В Азербайджане произошло землетрясение

В мире

Песков уверяет: Путин действительно обещал Трампу ответить на атаку на аэродромы

Иностранные авиакомпании могут перенести рейсы из Москвы в Петербург

Шеф Пентагона: страны НАТО к саммиту в Гааге могут увеличить военные расходы до 5% ВВП

Трамп считает, что Зеленский толкает мир на грань ядерной войны, Путин его тоже раздражает

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

В Турции произошло два землетрясения

Чтец по губам раскрыл, что сказала Макрону его жена после того, как толкнула его в лицо

В результате обрушения моста в Брянской области погибли семь человек

В Японии произошло мощное землетрясение

Последние новости

Песков уверяет: Путин действительно обещал Трампу ответить на атаку на аэродромы

Сегодня, 14:02

Задержан подозреваемый в разбойном нападении на пожилую жительницу Гедабея

Сегодня, 13:40

PashaPay и турецкая компания Sipay подписали в Амстердаме Соглашение о сотрудничестве для укрепления регионального финтех-партнёрства

Сегодня, 13:35

В Азербайджане планируют перейти на почасовую оплату труда

Сегодня, 13:31

В Баку состоялся SHE Congress 2025: Лидерство за пределами момента - ФОТО

Сегодня, 13:03

Билеты на ведущий инновационный фестиваль региона уже в продаже

Сегодня, 12:57

ЗАО «AzerGold» и ОО «Региональное развитие» провели экологические мероприятия в Дашкесане - ФОТО

Сегодня, 12:50

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Гурбан

Сегодня, 12:48

Айгюн Кязимова: «Я красива как Моника Беллуччи» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:47

Погода на пятницу: В Баку ожидаются дожди

Сегодня, 12:45

Премьер-министр: Отрадно, что сохраняется положительная динамика товарооборота между Азербайджаном и странами СНГ - ФОТО

Сегодня, 12:44

Иностранные авиакомпании могут перенести рейсы из Москвы в Петербург

Сегодня, 12:37

Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на членство в Европейской комиссии ООН по туризму

Сегодня, 12:36

В Азербайджане запущена электронная инфосистема e-ahik

Сегодня, 12:35

Предотвращена попытка провоза наркотиков из Ирана в Азербайджан

Сегодня, 12:34

Ветеран Отечественной войны подозревается в убийстве - ДЕТАЛИ

Сегодня, 12:32

В Баку продолжается суд над обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана

Сегодня, 12:21

Премьер-министр Азербайджана принял участие во встрече Президента Таджикистана с членами Совета глав правительств СНГ - ФОТО

Сегодня, 11:50

В Баку псевдохирург с дипломом инженера-нефтяника выдавал себя за врача в частной клинике - ВИДЕО

Сегодня, 11:45

Араз Мусаев обвинил главу Сураханского района в организации нападения, Адиль Алиев отверг причастность

Сегодня, 11:34
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36