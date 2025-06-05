Предотвращена попытка провоза наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращена попытка провоза крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространила Государственная пограничная служба (ГПС).

Отмечается, что в результате поисковых и оперативных мероприятий, проведенных «Лянкяранским» пограничным отрядом Командования пограничных войск ГПС, на территории было обнаружено и изъято 9,376 кг марихуаны и 560 таблеток метадона М-40, содержащих наркотические вещества.