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Иностранные авиакомпании могут перенести рейсы из Москвы в Петербург

First News Media12:37 - Сегодня
Иностранные авиакомпании могут перенести рейсы из Москвы в Петербург

Как минимум две иностранные авиакомпании начали переговоры о переводе части рейсов из аэропортов Москвы в Пулково в Санкт-Петербурге, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в отрасли авиаперевозок.

Одной из этих авиакомпаний, по словам собеседника издания, может быть Turkish Airlines, второй, как предполагают «Ведомости», авиакомпания Emirates.

Одной из причин, по которой иностранные перевозчики рассматривают смену аэропорта для регулярных рейсов, являются частые ограничения на полеты, которые вводят в воздушном пространстве Москвы из-за атак украинских дронов. Кроме того, отметили источники издания, растет количество пассажиров, которые вылетают по международным направлениям из Москвы, но приезжают туда из Санкт-Петербурга.

Собеседники «Ведомостей» отметили, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге после остановки авиасообщения с Евросоюзом недозагружен и сможет принять дополнительный пассажиропоток. В частности, именно в Пулково были перенаправлены многие рейсы в начале мая, когда из-за атак дронов была нарушена работа московских аэропортов.

Turkish Airlines и Emirates не ответили на запрос «Ведомостей». В Шереметьево отказались от комментариев, представитель Домодедово сказал, что у него нет информации о том, что иностранные авиаперевозчики из числа партнеров аэропорта ведут переговоры о переводе части рейсов в Пулково. Ответов от Минтранс РФ и администрация аэропорта Внуково издание на момент публикации статьи не получило.

Источник: Медуза

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