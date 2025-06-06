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В связи с Гурбан байрамы осуществляется продажа и убой животных

First News Media14:45 - Сегодня
В связи с Гурбан байрамы осуществляется продажа и убой животных

С раннего утра 6 июня на улице Джафара Хандана, 52С в Бинагадинском районе столицы оживление. Здесь - один из пунктов продажи и убоя жертвенных животных, организованных Агентством продовольственной безопасности Азербайджана в связи с Гурбан байрамы.

Сотрудники АЗЕРТАДЖ побывали в пункте продажи и убоя жертвенных животных, узнав впечатления продавцов и покупателей.

На пункте продажи и убоя наблюдается большой ажиотаж. Договорившиеся с продавцами о цене покупатели жертвенных животных направляются на пункт убоя.

Продавец Эльшад Садыгов сказал, что привез жертвенных животных из Агджабеди и Барды. «Цены у нас приемлемые - от 19 до 21 маната в зависимости от веса животного. Цены стабильны по сравнению с прошлым годом. У нас достаточно покупателей в праздник», - сказал он.

Продавец Асиф Велиев привез животных из Барды, Агджабеди и Бейлягана. Цены колеблются от 18 до 22 манатов. Мелкие животные дорогие, крупные - подешевле. На более крупных животных большой спрос.

Продавец Закир Иманов сказал, что он продает жертвенных животных уже 30 лет и отметил: «Мы привезли жертвенных животных из Бейлягана. Цена примерно такая же. Мы также готовы пойти на уступки».

Покупатели также считают, что цены на жертвенных животных удовлетворительны.

Покупательница Афаг Маниева: «Цены на жертвенных животных нормальные, как и в прошлом году, колеблются в пределах 20-22 манатов. Как и каждый год, в этом году мы раздаем жертвенных животных нуждающимся».

По словам же покупателя Эльшана Алиева, хотя цены по сравнению с прошлым годом и выросли, он смог купить жертвенное животное.

Покупательница Малейка Мамедова отметила: «Мы ежегодно покупаем жертвенных животных. В этом году остались довольны ценами».

Для того, чтобы забой и продажа жертвенных животных проводились в соответствии с определенными нормами и правилами и в комфортных условиях, в этом году по 135 адресам по всей стране, включая Нахчыванскую Автономную Республику, организованы услуги по продаже и убою жертвенных животных. 77 из них предлагают как убой, так и продажу, 30 - только продажу жертвенных животных, а 28 предлагают только услуги по убою животных.

В этих пунктах населению предлагаются жертвенные животные, прошедшие ветеринарный контроль и забитые с соблюдением санитарно-гигиенических требований.

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