Аллахшукюр Пашазаде: Уверен, что наш казият возобновит деятельность в Иреване и Эчмиадзине

В свое время в Иреване действовал Иреванский казият, который охватывал всю Армению и подчинялся Управлению мусульман Кавказа.

Позже, в результате проводимой в Иреване политики, азербайджанский народ был депортирован, наши соотечественники не могли там жить, и поэтому наш казият также был вынужден прекратить деятельность.

Об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в интервью журналистам после праздничного намаза в мечети Тезепир.

«Мы верим, что западные азербайджанцы вернутся на свои исконные земли. На этих землях много мечетей, святынь и кладбищ. Проконсультировавшись с Общиной Западного Азербайджана, мы восстановили наш Иреванский казият для моральной поддержки. Если Иреванский казият начал свою деятельность здесь сегодня, то я верю, что он возобновит работу и в Иреване, и в Эчмиадзине», - сказал он.

Источник: АЗЕРТАДЖ