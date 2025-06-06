Дания усилит военное присутствие в Гренландии

Дания летом усилит военное присутствие в Гренландии, разместив на острове неуточненное количество истребителей F-16, два вертолета EH-101 и военный фрегат, а также усилив наземное патрулирование, сообщает гренландское правительство.

«Решение задач вооруженных сил Дании в Гренландии летом будет усилено с помощью инициатив по увеличению присутствия и учений... Инициативы включают, среди прочего, следующее: ...размещение двух вертолетов (EH-101), ...размещение фрегата, ...наземное патрулирование критически важной инфраструктуры, ... размещение F-16 в поселении Кангерлуссуак», - говорится в сообщении министерства иностранных дел и науки острова.

Согласно публикации, в планах ВС Дании также значатся зимние учения спецназа.

Источник: РИА Новости