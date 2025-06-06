Состоялась конференция по изменению климата в туризме - ФОТО

6 июня в рамках 71-го заседания Европейской региональной комиссии ООН-Туризм в Баку была организована тематическая конференция «От толчка к восхождению: Продвижение действий по изменению климата в туризме после СОР29».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственном агентстве по туризму, на конференции обсуждались вопросы интеграции сектора в национальную и глобальную политику в области климата с целью расширения действий по изменению климата в секторе туризма в период после СОР29, необходимость ускорения действий по изменению климата в секторе туризма и сокращения выбросов, содействие применению устойчивых методов туризма в европейском регионе, а также мобилизация необходимых ресурсов для зеленого перехода.

Подчеркивалось, что Декларация Глазго и «Декларация СОР29 об улучшении мер по борьбе с изменением климата в секторе туризма» призывают государственные органы, частный бизнес и другие заинтересованные стороны в секторе туризма принять целевые показатели для стратегий сокращения выбросов углерода и поддержать меры в этом направлении. На конференции прошли панельные сессии по темам «Митигация - Практические шаги для будущего туризма с низким уровнем выбросов углерода» и «Адаптация - Готовность туризма к изменению климата».

На панельных сессиях состоялся обмен мнениями по вопросам декарбонизации в туризме, практических подходов и реальных решений по измерению и сокращению выбросов, управления климатическими рисками, такими как повышение уровня моря, экстремальные погодные условия и угроза разрушения экосистем, использования устойчивой инфраструктуры и способов интеграции мер адаптации в планирование туризма.

В ходе панельных дискуссий также была представлена информация о мерах, принимаемых против изменения климата в туристическом секторе Азербайджана, включая подготовку «Плана действий по борьбе с изменением климата по туризму» и применение принципов устойчивой инфраструктуры в развитии туризма.