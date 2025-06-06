Скандальную фразу Пашиняна в адрес одного из архиепископов изучает госкомиссия

Комиссии по предотвращению коррупции [она же выполняет функции по этике] начала производство по некорректному посту Никола Пашиняна относительно духовенства и одного из архиепископов, передают армянские СМИ.

Об этом сообщила и.о главы комиссии Мариам Галстян.

«Мы по нашей же инициативе начали производство в день публикации поста»,- отметила она.

Галстян также сообщила, что комиссия рассматривает жалобу юриста Ара Зограбяна по высказыванию Пашиняна и, скорее всего, уже 9 июня примет решение начинать производство или нет.

По словам и.о главы комиссии, если будет принято решение, что Пашинян нарушил этические нормы, то по процедуре он должен будет дать публичные разъяснения. Однако комиссия не может обратиться в прокуратуру, поскольку речь идет о нарушении этических норм, а не о признаках очевидного преступления.

Напомним, 29 мая во время заседания правительства Никол Пашинян заявил, что армянские церкви напоминают "чуланы, заваленные рухлядью". После этого начались нападки и резкая критика в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной связи с женой дяди. После же, он обвинил Католикоса в нарушении целибата и предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы «проверку на добропорядочность».