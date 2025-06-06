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Шейх уль-ислам: Сегодня в Азербайджане нет никакого конфликта между религиями и сектами

First News Media13:10 - Сегодня
Шейх уль-ислам: Сегодня в Азербайджане нет никакого конфликта между религиями и сектами

Один из самых священных праздников - Гурбан байрамы, является праздником единства, братства и дружбы. Во время праздничного намаза по случаю Гурбан байрамы люди из двух сект молились вместе. Это реальность Азербайджана.

К сожалению, в других странах мира есть беспорядки среди мусульман и конфликты между сектами. В результате политики, проводимой Президентом Азербайджана, в Азербайджане созданы условия для того, чтобы все религии, в том числе мусульмане - как шииты, так и сунниты - молились вместе во всех мечетях.

Об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в интервью журналистам после праздничного намаза в мечети Тезепир.

А. Пашазаде сказал, что в результате правильной религиозной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, сегодня в Азербайджане нет конфликтов между религиями и сектами. Мы находимся на передовой многих вопросов в мире.

Отметив, что в Азербайджане планируется проведение большой конференции под руководством Совета старейшин религиозных лидеров мира, шейх уль-ислам также поздравил мусульман мира с Гурбан байрамы, пожелал упокоения душ наших шехидов, а нашим гази - здоровья.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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