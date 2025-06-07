Учитель в Товузе получил выговор за принятие золотого кольца от родителей - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Учителю в Товузском районе объявлен выговор за то, что принял от родителей золотое кольцо, сообщило Управление образования Газах-Товузского регионального управления образования Министерства науки и образования.

Сообщается, что в социальных сетях было распространено видео о покупке ювелирного изделия для учителя сельской полной средней школы имени Мардана Мусаева села Алимарданлы Товузского района: «Данное видео было снято 24 мая, в нерабочий день, вне школы, а приобретенное по личной инициативе родителей ювелирное изделие было вручено учителю. Однако, согласно правилам этического поведения преподавателей, а также соответствующим инструкциям, переданным школам Госагентством дошкольного и общего образования и Региональным управлением образования, считается недопустимым дарить учителям какие-либо ценные подарки, материальные или нематериальные ценности».

Управление в очередной раз напомнило родителям, что признательность за труд учителей должна быть в рамках моральной благодарности, сотрудничества и уважения.

«Учителю объявлен выговор за нарушение правил этического поведения», - говорится в сообщении.

Источник: Report

13:25

В Товузском районе школьная учительница, как утверждается, потребовала от родителей в качестве подарка ювелирное украшение.

Как сообщает Oxu.Az, в публикации в социальной сети говорится, что некая Гюнель, преподавательница средней школы имени М.Мусаева села Алимарданлы Товузского района, организовала для себя помпезное мероприятие.

На кадрах запечатлено, как несколько женщин выстроились в ряд, одна из них надевает на палец учительницы золотое кольцо.

В ответ на запрос Oxu.Az в Газах-Товузском региональном управлении образования заявили, что по данному факту ведется расследование.