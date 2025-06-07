В Армении оппозиционная фракция «Честь имею» назвала своего кандидата в премьеры

Оппозиционная фракция «Честь имею» Национального собрания Армении выдвинула кандидатом на пост премьер-министра в рамках инициируемого процесса импичмента главу общины Масис Давида Амбарцумяна.

«Учитывая заявление Исполнительного органа Республиканской партии Армении, фракция «Честь имею» на заседании, состоявшемся 7 июня, единогласно приняла решение в соответствии с конституционным законом «Регламент Национального собрания» выступить с предложением о выражении недоверия премьер-министру, выдвинув в качестве кандидата Давида Амбарцумяна - главу общины Масис, члена Совета Республиканской партии Армении», - написал в соцсети глава фракции Айк Мамиджанян.

Ранее возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном, бывшая правящая РПА предложила парламентской фракции «Честь имею» (де-факто своей фракции) начать процесс вынесения вотума недоверия премьеру страны Николу Пашиняну.

Согласно армянскому законодательству, для начала процесса импичмента инициаторы должны предложить собственную кандидатуру на пост премьер-министра. Заявка может обсуждаться при наличии 36 подписей.

Две оппозиционные фракции («Армения» и «Честь имею») составляют вместе 34 депутата. Еще четверо имеют независимый статус. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107.

Источник: Sputnik Армения