Трамп заявил, что «при необходимости» примет решение о «сокрушительных» санкциях против России

Президент США Дональд Трамп «в случае необходимости» готов ввести «сокрушительные» санкции против России.

Об этом он сообщил журналистам на борту президентского самолета Air Force One, передает CNN. «Если я решу, что Россия не собирается заключать соглашение или останавливать кровопролитие, — я воспользуюсь этим инструментом. Если это понадобится, я его применю», — сказал Трамп.

Глава государства отметил, что хотя сенаторы разработали и поддержали законопроект о жестких санкциях, последнее слово остается за ним. «Я не обсуждал это с ними напрямую. Законопроект существует, но решение принимаю я. Это мой выбор. <…> Пока я не принял решение использовать его. Это очень сильный законопроект», — добавил Трамп.

Американский президент также заявил, что удары по российским аэродромам, нанесенные украинскими силами, якобы дали Москве повод для ответной агрессии. «Они дали Путину повод пойти и разбомбить их к чертям, вот что мне в этом не понравилось. Когда я это (атаку СБУ на аэродромы РФ) увидел, я сказал: ну все, теперь последует удар», — цитирует Трампа Clash Report.

Президент выразил обеспокоенность тем, что такие действия могут усилить эскалацию и привести к катастрофическим последствиям. «Надеюсь, что все это не приведет к ядерному конфликту. Мне не понравились эти атаки. И я также надеюсь, что Россия не выйдет из переговоров с Киевом», — добавил Трамп.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Конгрессе сообщала, что администрация Трампа ведет закулисные переговоры с сенаторами о смягчении предложенного пакета санкций. По данным издания, представители Белого дома в последние недели неоднократно контактировали с офисом сенатора-республиканца Линдси Грэма — одного из авторов законопроекта. Администрация добивалась изменений в формулировках документа, которые бы позволили президенту самостоятельно принимать решение о введении санкций и выбирать конкретных адресатов.

В то же время 3 июня спикер Палаты представителей Майк Джонсон выразил поддержку законопроекту, подготовленному Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем. Он положительно оценил жесткий подход к России и заявил о готовности Конгресса поддержать инициативу. На следующий день спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог сообщил, что Белый дом и Конгресс готовы утвердить пакет новых санкций.

Представленный в начале апреля законопроект был разработан сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Он предусматривает введение как первичных, так и вторичных санкций — как против самой России, так и в отношении лиц и структур, оказывающих ей поддержку в ведении войны против Украины.

Документ предлагает два ключевых механизма активации санкционного режима: в случае срыва мирных переговоров или если достигнутые договоренности впоследствии будут нарушены российской стороной.

Один из наиболее жестких пунктов законопроекта — введение 500-процентного тарифа на импорт из стран, которые продолжают закупать у России нефть, газ, уран и другие энергоресурсы.

Источник: The Moscow Times