В Москве заявили о неожиданном переносе Киевом приемки тел и обмена военнопленными

Украина неожиданно перенесла и приемку тел, и обмен военнопленными на неопределенный срок.

Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он напомнил, что российская сторона в точном соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров в Стамбуле, 6 июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче более 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ Украине, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет.

Первая партия тел 1 212 солдат ВСУ уже прибыла в рефрижераторах в район обмена. По словам помощника президента, остальные на подходе. Кроме того, Мединский указал, что Украине передан первый список из 640 военнопленных, состоящий из категорий тяжелобольные, раненые и молодежь, с тем, чтобы начать обмен.

Контактная группа Минобороны России находится на границе с Украиной, написал он в Telegram-канале.

«Однако украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными», - сообщил Мединский.

Он заявил, что группа переговорщиков с Украины не прибыла на место обмена. «Причины называются разные и довольно странные», - указал он.

Мединский подчеркнул, что Россия призывает Украину забрать тела 6 тыс. военнослужащих ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески похоронить их. Кроме того, Москва призывает Киев четко соблюдать все достигнутые договоренности и график, а также немедленно начать обмен. «Пусть, как мы договорились, по 1,2 тыс. солдат и офицеров с каждой стороны получат шанс вернуться домой», - отметил он.

«Мы на месте. Мы в полной готовности к работе. Россия всегда держит слово», - утверждает Мединский, указав, что международные информационные агентства, ТВ-каналы и корреспонденты могут приехать, чтобы убедиться лично, что все так и есть.

Источник: ТАСС