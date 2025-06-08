В Казахстане назначен новый министр обороны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра обороны Казахстана Руслана Жаксылыкова, новым главой оборонного ведомства назначен Даурен Косанов, ранее занимавший пост замминистра - главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана.

Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Также Токаев освободил от должности министра транспорта Марата Карабаева, которому ранее он объявил выговор.

О том, кто станет новым главой Минтранса Казахстана, в пресс-службе главы государства пока не сообщили.