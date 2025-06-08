США ожидают многоцелевого удара России по Украине после атаки Киева

В США думают, что Россия может нанести значительный многоцелевой удар по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ по российским аэродромам.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, ответные меры Москвы, как ожидается, будут "асимметричными".

1 июня Киев, используя беспилотники, совершил террористические атаки на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях. Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены.

Несколько единиц авиатехники загорелись в результате терактов, но все были потушены.

В Минобороны добавили, что жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет, а некоторые участники терактов задержаны.

Источник: ТАСС