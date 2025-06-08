Стали известны полуфиналисты пятого конкурса «Восхождение»

Из 1446 участников, принявших участие в экзамене по выявлению управленческих навыков очного этапа конкурса «Восхождение», право на участие в полуфинальном этапе получили 330 человек.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Рабочей группе конкурса, согласно результатам, проходной балл был определен на уровне 555 Т-баллов. В числе полуфиналистов 246 мужчин и 84 женщины.

Впереди участников ждет полуфинальный этап конкурса «Восхождение», который состоится 4-6 июля.

А завершится пятый конкурс «Восхождение» проведением 18-20 июля финальных этапов.

Напомним, что конкурс «Восхождение» был учрежден Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года с целью выявления и поддержания перспективных лидеров, обладающих высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими навыками, а также обеспечения создания в стране банка кадрового резерва.

Распоряжение о проведении пятого конкурса «Восхождение» Президент Ильхам Алиев подписал 18 декабря 2024 года.