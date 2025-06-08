В Баку пройдет концерт по случаю победы сборной Азербайджана на ЧМ по мини-футболу

В Баку будет организована концертная программа по случаю победы сборной Азербайджана по мини-футболу на прошедшем в столице чемпионате мира.

Как сообщает Oxu.Az, мероприятие под названием Champions Fest с участием известных исполнителей пройдет у ворот Гоша Гала и кинотеатра "Азербайджан" и начнется в 20:30.

Вход на концерт бесплатный.

Напомним, что в финале чемпионата мира на Национальной гимнастической арене 1 июня сборная Азербайджана под руководством Эльшада Гулиева обыграла команду Венгрии со счетом 4:2.