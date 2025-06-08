Колумбийский сенатор перенес операцию после покушения, его состояние остается критическим - ОБНОВЛЕНО

Колумбийский сенатор и кандидат в президенты Мигель Урибе Турбай из партии «Демократический центр» в субботу вечером перенес экстренную операцию после того, как на него было совершено покушение.

Об этом сообщает Blu Radio.

По словам источников из близкого окружения политика, хирургическая операция оказалась успешной, однако состояние остается критическим.

Новость об удачно перенесенной операции подтвердил член Палаты представителей (нижняя палата Конгресса Колумбии - ред.) Кристиан Гарсес, также являющийся членом «Демократического центра».

«Мигель перенес операцию, он сделал это. Теперь предстоит приложить немало усилий для его выздоровления», - сказал Гарсес.

09:40

Стрелявшим в колумбийского сенатора Мигеля Урибе Турбая, который планировал стать кандидатом в президенты, оказался подросток.

Об этом сообщила газета El Tiempo.

«Предполагаемый нападавший — это 15-летний подросток, он был ранен охранниками Урибе», — пишет издание со ссылкой на власти.

Как рассказали газете свидетели, несовершеннолетний нападавший приехал на мотоцикле. По их словам, подозреваемый подошел к сенатору на расстояние около полутора метров, после чего выстрелил в спину около шести раз. Одна из пуль попала Урибе в голову. Политик находится в больнице.

09:10

На колумбийского сенатора Мигеля Урибе, который считается возможным кандидатом в президенты страны на выборах в мае 2026 года, было совершено нападение во время его выступления на предвыборном митинге в Боготе в субботу, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти.

По оценкам агентства, основанным на фотографиях с места происшествия, Урибе получил ранение в голову.

Нападавший был ранен охранником сенатора и задержан, сообщений о мотивах его поступка пока нет, пишет АР, факт задержания подтвердил мэр Боготы Карлос Галан в социальных сетях.

Возглавляемая Урибе правая партия "Демократический центр" опубликовала заявление, в котором назвала произошедшее "неприемлемым актом насилия".

Официальных сообщений о состоянии здоровья сенатора пока не поступало, колумбийские СМИ сообщают, что он в критическом состоянии.

Госсекретарь США Марко Рубио распространил заявление, осуждающее нападение на сенатора.

"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают попытку убийства сенатора Мигеля Урибе. Это является прямой угрозой демократии и результатом агрессивной левой риторики, исходящей от высших эшелонов колумбийского правительства", - говорится в заявлении.

Рубио добавил: "Колумбия, которая своими глазами видела прогресс в укреплении безопасности и демократии за последние несколько десятилетий, не может позволить себе вернуться к мрачным дням политического насилия".

Источник: interfax.ru