На Сабунчинском рынке в Баку возник пожар - ВИДЕО

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на территории Сабунчинского рынка в одноименном районе Баку.

Как передает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ведомства, по вызову к месту инцидента были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что пожар возник в различных примыкающих друг к другу объектах на территории рынка. Огнеборцы в короткие сроки ликвидировали возгорание, не дав ему распространиться на большую площадь.

В результате пожара на территории рынка в одноэтажных объектах различного назначения, построенных под одной крышей общей площадью 2 000 м², сгорели горючие конструкции автомастерской общей площадью 130 м² и находящийся в ней на ремонте легковой автомобиль марки Mercedes, горючие конструкции кафе общей площадью 100 м², мужской парикмахерской площадью 10 м², магазина автозапчастей площадью 10 м² - всего на площади 250 м².

Примыкающие объекты, в том числе другие заведения на территории рынка и припаркованные автомобили, были защищены от пожара.