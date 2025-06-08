Пашинян о встрече экс-президента Армении с Католикосом: Поддерживает такого же мошенника, как он сам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал поддержку экс-президентом страны Левоном Тер-Петросяном Католикоса Всех армян Гарегина II на фоне напряженности последнего с правительством.

Соответствующей публикацией Пашинян поделился в своем телеграм-канале.

"Левон Тер-Петросян является основоположником практики фальсификации выборов в Армении, и он, конечно же, должен поддержать такого популиста-мошенника и афериста, как он (Гарегин II - ред.)", - написал армянский премьер.

Отметим, что 7 июня первый президент Армении Левон Тер-Петросян встретился с Гарегином II и выразил ему поддержку, осудив при этом "антиконституционные посягательства властей Армении на 1700-летнюю церковь".

Источник: Report