Трамп поблагодарил Нацгвардию США за подавление беспорядков в Лос-Анджелесе

Президент США Дональд Трамп считает, что войскам Национальной гвардии страны удалось подавить беспорядки, начавшиеся после протестов против депортации нелегальных мигрантов.

В своем аккаунте в социальной сети Truth Social президент поблагодарил Нацгвардию США и раскритиковал местные власти за бездействие.

"Отличная работа Нацгвардии в Лос-Анджелесе после двух дней насилия, столкновений и беспорядков. Некомпетентные губернатор [Калифорнии Гэвин] Ньюсом и мэр [Лос-Анджелеса Карен] Басс, как обычно <...>, не смогли справиться с задачей. Эти радикальные левые протесты, организованные зачинщиками и часто оплачиваемые возмутителями спокойствия, никто терпеть не будет <...>. Еще раз спасибо Нацгвардии за хорошо проделанную работу", - написал Трамп.

Он также заявил, что "с этого момента на протестах запрещается носить маски", выразив возмущение тем, что граждане по тем или иным причинам скрывают свои лица. Каким образом будет устанавливаться и контролироваться запрет, он не уточнил.

Как информировали американские СМИ, в пятницу в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов, к вечеру субботы под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались по меньшей мере 44 человека. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались демонстрации. По данным CBS, протестующие пытались препятствовать работе правоохранительных органов, блокировали проезжую часть и бросали камни и петарды в сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции.

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал проходящие в Калифорнии демонстрации мятежом и раскритиковал позицию полиции Лос-Анджелеса, глава которой заявил об отказе в участии в массовых депортациях мигрантов. Трамп в субботу написал в социальной сети Truth Social, что федеральное правительство вынуждено будет "вмешаться, чтобы справиться с проблемой мятежников и мародеров".

Как следует из заявления пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, распространенного в субботу вечером пресс-службой Белого дома, в Лос-Анджелес для борьбы с беспорядками по указанию Трампа будут направлены 2 тыс. бойцов Нацгвардии. Из документа следует, что администрация США придерживается "политики нулевой терпимости" в отношении тех, кто "применяет насилие к сотрудникам правоохранительных органов".

Источник: ТАСС