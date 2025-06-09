В Лос-Анджелесе во время беспорядков задержали более 80 человек, Трамп убежден, что «им платят»

В Калифорнии во время беспорядков задержали более 80 человек, сообщают американские СМИ.

«Всего в центре Лос-Анджелеса в воскресенье были произведены 27 задержаний», — сообщил главы полиции города Джим Макдоннелл на вечерней пресс-конференции, передает CNN.

По его словам, предполагаемые правонарушения включают попытку бросить коктейль Молотова в полицейского и таран мотоциклом полицейского кордона.

Из 27 задержанных 17 арестовали сотрудники Калифорнийского дорожного патруля при расчистке протестующих с автомагистрали 101, еще десять человек — полиция Лос-Анджелеса при столкновениях в центре города, уточнил Макдоннелл.

Кроме того, как уточнили в полиции, в Сан-Франциско накануне задержали примерно 60 протестующих, в том числе несовершеннолетних.

Президент США утверждает, что протестующим в Лос-Анджелесе платят.

«Проплаченные бунтовщики!» - написал Трамп в отдельном посте в социальных сетях.

Источник: РИА Новости