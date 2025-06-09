Маск впервые поддержал Трампа после ссоры

Предприниматель Илон Маск впервые после недавнего конфликта с президентом США Дональдом Трампом выразил ему поддержку.

Бизнесмен репостнул в соцсети X публикацию Трампа с призывом к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому извиниться за ситуацию в Лос-Анджелесе.

В посте Трамп обратился к властям Калифорнии, обвинив их в неспособности справиться с уличными беспорядками, и потребовал извинений перед местными жителями.

Маск не стал комментировать публикацию, но чуть раньше также поделился другим постом Трампа, где тот заявил о намерении навести порядок в Лос-Анджелесе из-за «вторжения мигрантов». В ответ предприниматель добавил эмоджи с двумя американскими флагами.

Источник: Gazeta.Ru