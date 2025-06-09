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ЕС может 20 июня проголосовать по новым санкциям против России - СМИ

First News Media11:17 - Сегодня
ЕС может 20 июня проголосовать по новым санкциям против России - СМИ

Евросоюз может 20 июня проголосовать по очередному пакету санкций против России, если США согласятся координировать позиции по этому вопросу.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата.

«Если США согласятся на скоординированный подход, то голосование по новому пакету санкций может пройти уже 20 июня», - говорится в публикации.

ЕС рассчитывает, что может получить соответствующий «сигнал» в ходе встречи Группы семи, которая пройдет в Канаде 15-17 июня.

Источник: ТАСС

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