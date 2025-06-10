Стрельба в австрийской школе: число погибших возросло до 11 - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате стрельбы в школе в австрийском городе Грац увеличилось до 11, а количество пострадавших достигло «двузначного числа», сообщают газета Kronen Zeitung и портал Auf1.

На месте происшествия находится полиция, в здании школы проходит обыск и эвакуация.

Опасности больше нет, сообщили в правоохранительных органах. Злоумышленник найден мертвым.

13:35

В результате стрельбы в школе в австрийском городе Грац погибли не менее восьми человек, нападавший убит. Неясно, входит ли он в общее число погибших, сообщает газета Kronen Zeitung.

Корреспондент газеты поговорил с мужем учительницы, которая вместе с учениками заперлась в одном из классов. По его словам, они слышали несколько выстрелов. Kronen Zeitung пишет, что подозреваемый открыл стрельбу в двух классах, вскоре его нашли мертвым в одном из туалетов.

В полиции федеральной земли Штирия подтвердили, что в городе проводится спецоперация из-за сообщений о выстрелах в школе. На месте происшествия работает полиция и спецподразделение Cobra, здание обыскивают. В МВД Австрии сообщили, что есть несколько погибших, включая предполагаемого преступника. Предполагается, что он мог покончить с собой.

13:21

Стрельба произошла в школе BORG в районе Ленд австрийского города Грац.

В настоящее время улицы вокруг школы оцеплены силами полиции, проводится крупная операция с участием подразделения спецназа Cobra.

По предварительной информации, огонь открыл ученик, погибли не менее пяти человек, сообщает газета Kronen Zeitung.

Выстрелы в здании раздались утром 10 июня, вскоре на место прибыла полиция, и началась масштабная операция, сообщает австрийская пресса. На месте работает несколько подразделений спецназа.

Сам нападавший, по предварительной информации, тоже получил ранения. В то же время ряд изданий сообщает, что стрелок был ликвидирован в ходе операции.

Здание школы тщательно обыскивается, а ученики и персонал эвакуируются.