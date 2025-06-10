20-летняя студентка скончалась от отравления, предположительно, арбузом

Утром 7 июня жительница Саатлинского района Дарья Агаева (2005 г.р.) была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Девушка, у которой было диагностировано отравление, позже скончалась - при каких обстоятельствах и чем отравилась Д.Агаева, пока до конца не выяснено, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

По словам родственников, она отравилась арбузом - отмечается, что девушка была студенткой одного из университетов. По факту проводится расследование.

В TƏBIB отмечают, что Д.Агаева была госпитализирована в отделение скорой и неотложной медицинской помощи Клинического медицинского центра в судорожном состоянии – подчёркивается, что пациентке были оказаны необходимые медицинские услуги, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ее жизнь не удалось.