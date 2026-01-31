Какая погода будет в первый день февраля?

1 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Ночью и утром на отдельных территориях ожидается туман. Северо-восточный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 3-6, днем - 8-11 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 755 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Днем местами прогнозируются кратковременные осадки, в горных районах - снег. На отдельных территориях не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 13-18 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 10-15 градусов тепла.