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Верховный суд оставил в силе конфискацию имущества экс-главы ИВ Шамкира

First News Media14:56 - Сегодня
Верховный суд оставил в силе конфискацию имущества экс-главы ИВ Шамкира

В Верховном суде Азербайджана состоялось заседание по кассационной жалобе бывшего главы исполнительной власти Шамкира Алимпаши Мамедова, отбывающего тюремное заключение.

Как сообщает Report, слушание прошло под председательством судьи Шахина Юсуфова.

Суд отклонил жалобу, касающуюся конфискованного имущества Мамедова. Вместе с тем, осужденный подал прошение об отзыве своей кассационной жалобы по части, связанной с уголовным наказанием. Суд удовлетворил это прошение, оставив за Мамедовым право подать аналогичную жалобу в будущем.

Напомним, в июне 2024 года решением Гянджинского суда по тяжким преступлениям Алимпаша Мамедов был приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы. Позднее Апелляционный суд Гянджи сократил срок наказания до 10 лет и 6 месяцев.

Мамедов был арестован в апреле 2021 года в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности. Ему предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса Азербайджана, включая:

статья 179.4 — присвоение имущества в особо крупном размере,

статья 193-1.3.2 — легализация средств, полученных преступным путём,

статья 308.2 — злоупотребление должностными полномочиями,

статьи 311.3.2 и 311.3.3 — получение взятки повторно и в крупном размере.

Суд избрал в отношении Мамедова меру пресечения в виде ареста.

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