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Спикер парламента Армении: У ААЦ будет новый католикос

First News Media15:54 - Сегодня
Спикер парламента Армении: У ААЦ будет новый католикос

Индивидуумы, которые входят или будут входить в команду Кочаряна или Сержа, не могут иметь политического будущего. Эти силы – силы прошлого и динозавры политического поля.

Об этом написал в своем Telegram-канале спикер парламента Армении Ален Симонян, передают армянские СМИ.

Он, в частности, отметил:

«Когда в Армении будет новая власть, она точно не будет из этих кругов. Смена партии, отращивание усов и окраска волос никого не спасут.

У нашей Армянской апостольской святой церкви будет новый Католикос всех армян, и все те священнослужители и лица, которые сегодня говорят о высоких ценностях, святынях, даже о космосе, чтобы вдруг не ответить на вопрос, подходит ли супруга дяди или ребенок для безбрачия и пытаются защитить незащищаемое, предстанут перед новой реальностью или уйдут со старым. Уж лучше молчите!

Оппозиция превзошла все ожидания, повторив цикл ошибок и действий предыдущих десятилетий, а власть с попкорном в руках продолжает наблюдать за импичментами, неизбираемыми премьер-министрами и гонкой ослепленных жадностью и гневом (см. пункт 1).

Если кто-то в Святом Эчмиадзине думает, что тактика «держаться в пещере, пока угроза не минует» что-то изменит, то вы ошибаетесь. Если в этом же кругу есть человек, который думает, что совершение незаконных действий станет решением, а черная ряса освободит его от ответственности перед законом, то он опять же ошибается.

Власть в Республике Армения принадлежит народу: не журналистам, живущим на ваши зарплаты, не тем, кто не получил от нас должностей и ждет новых, не тетям и дядям, которые пишут в «Facebook» неграмотные вещи из России и Америки. Это мудрый армянский народ, который живет и трудится под нашим солнцем и знает вас всех лучше, чем мы. Если хотите власти, то идите к народу. Если можете, то идите к народу».

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