В работе ChatGPT произошел сбой

Сбой в работе чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI, наблюдается в ряде стран.

Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, передает ТАСС.

По его информации, 1,1 тыс. человек пожаловались на работу бота. Кроме того, 7% пользователей отметили проблему в функционировании приложения, еще 1% испытывают трудности со входом.

Согласно сведениям Downdetector, сбои фиксируются в Великобритании, Германии, Индии, Италии, США, Японии, Азербайджане и других странах.