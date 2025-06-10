В Дубае построят самую высокую в мире станцию метро - ФOTO

В Дубае стартовали работы по строительству новых линий метрополитена эмирата.

Ожидается, что эти ветки метро преобразят северо-восточную часть города, разгрузят транспортные заторы и обеспечат прямое сообщение с Международным аэропортом Дубая.

В рамках этого проекта в районе дубайской гавани возведут новую станцию — Emaar Properties, которая станет самой высокой станцией метро в мире. Ее высота составит 74 метра, открытие ожидается в 2029 году.