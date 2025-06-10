 Обнародованы результаты выпускных экзаменов для учащихся 9-х классов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Обнародованы результаты выпускных экзаменов для учащихся 9-х классов

First News Media18:50 - Сегодня
Обнародованы результаты выпускных экзаменов для учащихся 9-х классов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) опубликовал результаты выпускных экзаменов на уровне общего (9-летнего) среднего образования, которые состоялись 11 мая.

Участники могут ознакомиться с результатами и графическим изображением своих бланков ответов на портале eservices.dim.gov.az, используя рабочий номер и номер документа, удостоверяющего личность, либо FIN-код.

Кроме того, баллы по каждому предмету можно узнать по SMS, отправив соответствующий код с экзаменационного листа на короткий номер 7727.

Из общего числа — 7 294 зарегистрированных участников — 1 218 не пришли на экзамен.

Лучший результат показала Сафарли Гюльчин Ялчын гызы — выпускница средней школы №22 города Сумгайыт, набравшая 294,1 балла из возможных 300.

Желающие подать апелляцию могут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление на сайте ГЭЦ с 10:00 12 июня до 17:00 14 июня.

Поделиться:
390

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана утвердил соглашение о безвизе с Китаем

Политика

На очередном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса будут обсуждаться 12 ...

Общество

Обнародованы результаты выпускных экзаменов для учащихся 9-х классов

Политика

Состоялись первые политконсультации между Азербайджаном и Канадой

Общество

Проведена проверка в отношении учительницы бакинской школы, заклеившей ученикам рты скотчем

Назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа

Сколько дней будут нерабочими в связи с Днем нацспасения в Азербайджане?

Обнародованы результаты выпускных экзаменов для учащихся 9-х классов

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

В Азербайджане по случаю Дня вооруженных сил будет четыре нерабочих дня

В Баку врач поделилась в соцсетях видео обнаженной пациентки

Арзу Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан – ВИДЕО

«Балерина капучино»: невинный юмор или угроза детской психике? – ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Проведена проверка в отношении учительницы бакинской школы, заклеившей ученикам рты скотчем

Сегодня, 21:00

Назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа

Сегодня, 20:40

Осуществлен первый авиарейс из Дамаска в Стамбул после 12-летнего перерыва

Сегодня, 20:23

На IV Ташкентском международном инвестиционном форуме представлена информация о показателях экономического развития Азербайджана - ФOTO

Сегодня, 20:05

Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными

Сегодня, 19:50

Сколько дней будут нерабочими в связи с Днем нацспасения в Азербайджане?

Сегодня, 19:35

На очередном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса будут обсуждаться 12 вопросов

Сегодня, 19:20

Али Асадов встретился с Президентом Узбекистана - ФОТО

Сегодня, 19:05

Обнародованы результаты выпускных экзаменов для учащихся 9-х классов

Сегодня, 18:50

В Дубае построят самую высокую в мире станцию метро - ФOTO

Сегодня, 18:35

Заммистра: Владельцы пустующих квартир будут ежемесячно платить за электроэнергию

Сегодня, 18:20

Состоялись первые политконсультации между Азербайджаном и Канадой

Сегодня, 18:05

Госагентство прокомментировало информацию об обрушении моста между Сумгайытом и поселком Сарай

Сегодня, 17:51

В работе ChatGPT произошел сбой

Сегодня, 17:50

SOCAR и германская SEFE подписали соглашение о закупке природного газа

Сегодня, 17:48

В Лянкяране 73-летняя женщина лишилась 22 тыс. манатов, поверив мошеннику

Сегодня, 17:44

В Баку избили военного журналиста - ВИДЕO

Сегодня, 17:43

Дети из подготовительных групп будут автоматически зачислятся в 1-й класс

Сегодня, 17:10

Али Асадов: За последние 20 лет в экономику Азербайджана вложено свыше $338 млрд

Сегодня, 17:07

На этой дороге будет полностью ограничено движение

Сегодня, 17:02
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36