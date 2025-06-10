Обнародованы результаты выпускных экзаменов для учащихся 9-х классов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) опубликовал результаты выпускных экзаменов на уровне общего (9-летнего) среднего образования, которые состоялись 11 мая.

Участники могут ознакомиться с результатами и графическим изображением своих бланков ответов на портале eservices.dim.gov.az, используя рабочий номер и номер документа, удостоверяющего личность, либо FIN-код.

Кроме того, баллы по каждому предмету можно узнать по SMS, отправив соответствующий код с экзаменационного листа на короткий номер 7727.

Из общего числа — 7 294 зарегистрированных участников — 1 218 не пришли на экзамен.

Лучший результат показала Сафарли Гюльчин Ялчын гызы — выпускница средней школы №22 города Сумгайыт, набравшая 294,1 балла из возможных 300.

Желающие подать апелляцию могут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление на сайте ГЭЦ с 10:00 12 июня до 17:00 14 июня.