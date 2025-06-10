Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными

РФ в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями вернула вторую группу российских военнослужащих, взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"10 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, из Украины была возвращена вторая группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.