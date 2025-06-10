Проведена проверка в отношении учительницы бакинской школы, заклеившей ученикам рты скотчем

В полной средней школе №112 города Баку проведена проверка в связи с неподобающим поведением учительницы начальных классов, которая заклеивала рты ученикам скотчем во время обучения их танцам на уроке музыки.

Об этом в ответ на запрос Oxu.Az сообщили в Управлении образования столицы.

Отмечается, что в рамках расследования состоялись встречи с преподавательницей и родителями, были даны соответствующие рекомендации. У педагога взяли объяснительную, и ей вынесли письменное предупреждение.

Напомним, что 27 мая в сети появились видеокадры, на которых учительница начальных классов школы №112, расположенной в поселке Пиршаги Сабунчинского района, заклеивает скотчем рты ученикам первого класса.