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Мэром дагестанского города Дербент избран азербайджанец Ханлар Пашабеков

First News Media21:40 - Сегодня
Мэром дагестанского города Дербент избран азербайджанец Ханлар Пашабеков

Бывший министр юстиции Дагестана, азербайджанец Ханлар Пашабеков единогласно избран мэром города Дербент.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу администрации города, депутаты городского собрания поддержали кандидатуру Ханлара Пашабекова по итогам голосования, в котором рассматривались также кандидатуры Расима Казиахмедова и Расула Гаджимусаева.

До избрания мэром Х.Пашабеков занимал пост министра юстиции Республики Дагестан с 2022 года, ранее был депутатом Народного собрания республики и руководил министерством по управлению государственным имуществом региона.

30 апреля он был представлен коллективу мэрии как исполняющий обязанности главы города после отставки Ахмеда Кулиева.

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