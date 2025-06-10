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Калифорния в огне: протестующие громят магазины и бьют полицию — гвардия Трампа не справляется

First News Media09:37 - Сегодня
Калифорния в огне: протестующие громят магазины и бьют полицию — гвардия Трампа не справляется

В Лос-Анджелесе продолжаются масштабные беспорядки, переросшие в настоящий хаос. Разъярённые толпы протестующих методично разрушают город: витрины магазинов выбиты камнями и арматурой, десятки торговых точек разграблены, а на улицах горят автомобили.

Особенно пострадал деловой центр, где демонстранты поджигали мусорные баки и сооружали баррикады из перевёрнутых машин, сообщает российский Первый канал.

Местные жители в панике сообщают о группах мародёров, которые под прикрытием протестов врываются в аптеки и продуктовые магазины, вынося всё подряд.

После прибытия войск национальной гвардии ситуация достигла критической точки — первые 300 национальных гвардейцев прибыли в город и попытались навести порядок жёсткими методами, включая применение слезоточивого газа и резиновых пуль.

Однако это лишь подлило масла в огонь. К вечеру департамент полиции Лос-Анджелеса был вынужден объявить весь центр «зоной незаконных собраний», фактически признавая, что контролировать ситуацию уже невозможно. Глава ведомства Джим Макдоннелл открыто заявил, что власти теряют управление городом.

Трамп в свою очередь сделал новое заявление по беспорядкам в Лос-Анджелесе. Он обвинил в них губернатора Гэвина Ньюсома и пообещал жесткие меры. «Участники мятежа имеют тенденцию плевать в лицо солдатам Национальной гвардии – мужчинам и женщинам – и другим. Этим патриотам говорят, что им нужно это терпеть, мол, так устроена жизнь. Но не при администрации Трампа. Если они плюнут – мы ударим, и я обещаю вам, что ударим их сильнее, чем их когда-либо били раньше», - написал Трамп.

Также Трамп заявил, что было бы неплохо арестовать губернатора Калифорнии. Он назвал Ньюсома «хорошим парнем», но заявил, что он полностью некомпетентный. В свою очередь губернатор Калифорнии назвал это шагом к авторитаризму. «Президент Соединенных Штатов только что призвал арестовать действующего губернатора. Я надеялся, что никогда не увижу этот день в Америке», - сказал он.

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