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На бакинском бульваре из воды извлекли тело человека

First News Media09:40 - Сегодня
На бакинском бульваре из воды извлекли тело человека

В Приморском национальном парке в Баку из воды извлекли тело человека.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию "112" ведомства поступило обращение для оказания помощи в извлечении из воды тела одного человека в Приморском национальном парке в Сабаильском районе города Баку.

По вызову были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС. В результате проведенных мероприятий тело было извлечено из воды и передано соответствующим органам.

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