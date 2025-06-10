МИД Армении вновь уклонился от конкретики по вопросу консульства РФ в Сюнике

Армянская сторона по-прежнему не называет причин затягивания сроков открытия Генерального консульства России в Армении.

Об этом свидетельствует ответ МИД республики на письменный запрос Sputnik Армения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге подчеркнула, что Москва не нуждается в убеждении относительно необходимости скорейшего запуска работы Генконсульства в Сюникской области. По ее словам, вопрос о причинах задержки следует адресовать армянской стороне.

Sputnik Армения направил соответствующий запрос в адрес премьер-министра Армении, поинтересовавшись, на каком этапе находится процесс, по какой причине консульство все еще не открылось и что стало причиной задержки. Ответ пришел из министерства иностранных дел.

«Сообщаем, что в случае развития событий по затронутым вопросам общественность будет проинформирована», — говорится в официальном ответе МИД Армении.

Напомним, обсуждение вопроса об открытии российского Генконсульства в Сюникской области продолжается уже около трех лет. С сентября 2023 года в Кафане работает передовая группа, ответственная за подготовку открытия. В марте текущего года МИД Армении сообщал, что процесс находится на стадии переговоров между двумя странами.