Власти Грузии ужесточают правила пребывания иностранцев в стране

Власти Грузии намерены ужесточить правила пребывания иностранных граждан в стране.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, в Уголовный кодекс будет внесен новый вид наказания — выдворение иностранца с запретом на въезд в Грузию на определенный срок.

«Аналогичная мера появится и в Кодексе об административных правонарушениях», — сообщил Мдинарадзе на брифинге.

По его словам, предусмотрено также значительное увеличение штрафов за нарушение правил пребывания в стране, а процедура выдворения нелегальных мигрантов станет проще.

Ранее, в середине апреля, министерство внутренних дел Грузии разработало пакет законодательных поправок, направленных на ужесточение миграционного режима. Нововведения преследуют цель усовершенствования механизмов предоставления международной защиты, борьбы с незаконной миграцией и предотвращения злоупотреблений процедурой получения убежища.