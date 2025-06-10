Пашинян хочет создать координационную группу по смещению католикоса Гарегина II

Пашинян переходит к практическим действиям в борьбе против высшего духовенства – он хочет создать координационную группу по смещению католикоса всех армян, сообщают армянские СМИ.

Первых 10 членов группы выберет сам премьер, о чем он написал в соцсетях. И тут же указал критерии отбора - нужны люди, которые: всем сердцем верят в Иисуса Христа; хоть раз в жизни читали Библию от начала до конца; хоть раз за последние 5 лет соблюдали Великий пост; молятся каждый день. Помочь понять соответствие этим критериям, по версии Пашиняна, должны «глаза души».

Премьер уже несколько дней обвиняет Гарегина II в нарушении целибата, заявляя, что должен освободить пост главы Церкви.

Источник: «Sputnik Армения»