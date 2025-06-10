В Якутии нашли экипаж Ан-2, у которого сработал аварийный радиомаяк - ОБНОВЛЕНО
Самолет Ан-2 в Якутии, у которого сработал аварийный радиомаяк, обнаружен, все живы.
Об этом сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Евгений Перфильев в Telegram-канале, передает ТАСС.
«Самолет найден, все живы», - написал он.
10:30
Самолет Ан-2 с работниками Авиалесоохраны не выходит на связь в Якутии, на борту находятся пять человек - два пилота и три специалиста-наблюдателя.
Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«Самолет Ан-2 совершал мониторинг лесопожарной обстановки, когда с ним пропала связь», - сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел около 08:00 мск. Сейчас с Ан-2 пытаются установить связь. На его поиски вылетел вертолет Ми-8.
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