В Якутии нашли экипаж Ан-2, у которого сработал аварийный радиомаяк - ОБНОВЛЕНО

Самолет Ан-2 в Якутии, у которого сработал аварийный радиомаяк, обнаружен, все живы.

Об этом сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Евгений Перфильев в Telegram-канале, передает ТАСС.

«Самолет найден, все живы», - написал он.

10:30

Самолет Ан-2 с работниками Авиалесоохраны не выходит на связь в Якутии, на борту находятся пять человек - два пилота и три специалиста-наблюдателя.

Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Самолет Ан-2 совершал мониторинг лесопожарной обстановки, когда с ним пропала связь», - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел около 08:00 мск. Сейчас с Ан-2 пытаются установить связь. На его поиски вылетел вертолет Ми-8.