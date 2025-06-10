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Глава Минобороны США анонсировал сокращение военной помощи Украине

First News Media23:20 - 10 / 06 / 2025
Глава Минобороны США анонсировал сокращение военной помощи Украине

В 2026 году Вашингтон намерен сократить бюджет на закупки вооружений для Киева, заявил в Палате представителей Конгресса глава Минобороны США Пит Хегсет,

«В бюджете есть сокращение на это», — сказал он, отвечая на вопросы конгрессменов о будущих поставках вооружений на Украину.

По словам Хегсета, «нынешняя администрация смотрит на этот конфликт совершенно иначе».

«Мы считаем, что мирное соглашение через переговоры — лучшее решение в интересах обеих сторон и нашего государства, особенно учитывая противоречивые тенденции во всем мире», — подчеркнул глава Пентагона.

Начиная с февраля 2022 года США предоставили Украине военную помощь на сумму более $66 млрд.

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