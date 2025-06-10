СМИ: Израиль и ХАМАС близки к сделке

США считают, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС близки к заключению нового соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом порталу Axios сообщил американский чиновник.

«Мы не ожидаем прорыва на этой неделе, но прогресс определенно есть, и мы ближе к соглашению, чем думали», - сказал он. Представители США и Израиля сообщили порталу, что в последние дни наметился прогресс в попытках убедить ХАМАС смягчить позицию по американскому предложению о сделке, отчасти благодаря усилению давления на радикалов со стороны катарских посредников.

18 марта Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, прервав перемирие, установленное в январе. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что причиной стал отказ ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. Целью израильской операции объявлено освобождение всех заложников. ХАМАС возложил ответственность за эскалацию на Израиль и США. 8 мая еврейское государство объявило о начале решающей фазы операции по разгрому ХАМАС.

29 мая израильский портал Ynet сообщил о новом предложении Уиткоффа: 60-дневное перемирие, освобождение 10 израильских заложников в первую неделю, передача тел 18 погибших заложников и освобождение палестинских заключенных по согласованным спискам, а также возобновление гуманитарных поставок в Газу по каналам ООН. Израиль одобрил план до его передачи радикалам. 31 мая ХАМАС выразил готовность к обмену заложников на заключенных, но потребовал полного прекращения огня, вывода израильских войск из анклава и гарантий оказания гуманитарной помощи.

Источник: ТАСС