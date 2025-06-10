Подозреваемым по делу об убийстве экс-депутата Верховной рады оказался армянский бизнесмен

Следствие установило причастного к убийству экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, пишет Телеграм-канал Baza.

Это бывший крупный подрядчик Укравтодора 44-летний гражданин Армении Араик Амирханян. Сейчас он находится в СИЗО по другому делу. Следствие предполагает, что он мог втереться в доверие к Киве, а затем передать СБУ информацию о его местонахождении.

В сообщении говорится, что Амирханян в начале мая был арестован по делу о даче взятки и находится в СИЗО-8 Московской области.

По версии следствия, он вошел в доверие к Киве из-за того, что в свое время был лишен Владимиром Зеленским украинского гражданства. Это объяснялось тем, что Амирханян не вышел из гражданства Армении. При этом еще в 2021 году в Украине его заподозрили в присвоении 500 млн гривен бюджетных средств во время выполнения контрактов по линии Укравтодора.

Экс-депутата Рады Илью Киву нашли с огнестрельными ранениями на территории отеля в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области 6 декабря 2023 года. По факту было возбуждено уголовное дело.