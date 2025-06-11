 Иран пригрозил США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Иран пригрозил США

First News Media13:07 - Сегодня
Иран пригрозил США

Иран в случае начала вооруженного конфликта с США атакует все американские военные базы на Ближнем Востоке.

Об этом заявил министр обороны исламской республики генерал-майор Азиз Насирзаде.

«Некоторые представители [американской] стороны угрожают, что если переговоры не приведут к результату, дело дойдет до столкновения. Надеюсь, переговоры завершатся успешно, но если нам будет навязано вооруженное столкновение, потери противника однозначно будут выше, и в этом случае США придется покинуть регион. Все американские базы находятся в зоне нашей досягаемости, и мы без колебаний нанесем удары по ним на территории стран, где они размещены», - сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.

Источник: ТАСС

Поделиться:
265

Актуально

Общество

В эти дни в Азербайджане будет дождливо

Точка зрения

На грани преддефолта: Экономика Армении трещит по швам, а Пашинян призывает ...

Интервью

Дизайнер Эльнур Бабаев о том, как ИИ меняет профессию, подход и правила игры в ...

Общество

В Гянджинской больнице из-за возгорания кислородного баллона эвакуировали ...

В мире

Захарова: Сигналов от Армении о выводе российской военной базы не было

Трамп не исключил примирения с Илоном Маском

Украине возвращено 1212 тел военнослужащих ВСУ

В Иране загорелось судно, перевозившее метанол

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Новый вирус назвали причиной будущей катастрофы

Автомобильные заводы Европы остановили производство

СНБ Армении: Двое несовершеннолетних жителей Сюника заблудились и оказались на территории Азербайджана

Трамп считает, что Зеленский толкает мир на грань ядерной войны, Путин его тоже раздражает

Последние новости

Хадиджа Исмаилзаде набрала наивысший балл во II группе

Сегодня, 15:55

На грани преддефолта: Экономика Армении трещит по швам, а Пашинян призывает «искать счастье» в налогах

Сегодня, 15:50

Захарова: Сигналов от Армении о выводе российской военной базы не было

Сегодня, 15:45

Абитуриенты, показавшие наивысший результат на вступительном экзамене по III группе специальностей

Сегодня, 15:40

Задержан мужчина, выращивавший наркотические растения во дворе своего дома

Сегодня, 15:35

Трамп не исключил примирения с Илоном Маском

Сегодня, 15:30

В эти дни в Азербайджане будет дождливо

Сегодня, 15:25

Дизайнер Эльнур Бабаев о том, как ИИ меняет профессию, подход и правила игры в современном дизайне - ФОТО

Сегодня, 15:10

«Любовь» Ильгары Кязимовой - ВИДЕО

Сегодня, 15:05

Авиационные средства азербайджанской армии выполнили учебно-тренировочные полеты - ВИДЕО

Сегодня, 14:50

Бывший азербайджанский дипломат покончил с собой - ведется расследование - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:33

Нарушение трудового законодательства обернулось для компании в Масаллы штрафом в 20 тыс. манатов

Сегодня, 14:25

В Гянджинской больнице из-за возгорания кислородного баллона эвакуировали пациентов

Сегодня, 14:20

Украине возвращено 1212 тел военнослужащих ВСУ

Сегодня, 14:15

В Иране загорелось судно, перевозившее метанол

Сегодня, 14:00

На капремонт автодороги, соединяющей 13 населенных пунктов, выделено 1,5 млн манатов

Сегодня, 13:38

Погода на четверг: В Азербайджане ожидается до 36° тепла

Сегодня, 13:34

В России обозначили жесткие критерии для пребывания мигрантов

Сегодня, 13:32

Эмин Амруллаев принимает участие во 2-й конференции «Один пояс, один путь» по обмену в области науки и технологий - ФОТО

Сегодня, 13:21

Завершился этап обучения проекта «Молодой пчеловод», инициированный Лейлой Алиевой в Хызинском районе - ФОТО

Сегодня, 13:14
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36