Иран пригрозил США

Иран в случае начала вооруженного конфликта с США атакует все американские военные базы на Ближнем Востоке.

Об этом заявил министр обороны исламской республики генерал-майор Азиз Насирзаде.

«Некоторые представители [американской] стороны угрожают, что если переговоры не приведут к результату, дело дойдет до столкновения. Надеюсь, переговоры завершатся успешно, но если нам будет навязано вооруженное столкновение, потери противника однозначно будут выше, и в этом случае США придется покинуть регион. Все американские базы находятся в зоне нашей досягаемости, и мы без колебаний нанесем удары по ним на территории стран, где они размещены», - сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.

Источник: ТАСС