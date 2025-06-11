Украине возвращено 1212 тел военнослужащих ВСУ

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины сообщил, что Россия вернула украинской стороне тела 1212 погибших военнослужащих ВСУ.

Среди возвращенных — погибшие в Курской области РФ, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях Украины.

Передачу тел украинской стороне в разговоре с РБК подтвердил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц со ссылкой на источник сообщил, что украинская сторона также передала 27 тел российских военнослужащих.

Источник: Коммерсант