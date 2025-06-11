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Захарова: Сигналов от Армении о выводе российской военной базы не было

First News Media15:45 - Сегодня
Захарова: Сигналов от Армении о выводе российской военной базы не было

Сигналов от Армении о возможном выводе российской военной базы с территории страны не поступало.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается дислоцированной в Армении российской военной базы, никаких сигналов от Еревана о ее возможном выводе мы не получали. Официальные лица республики подтверждают, в том числе публично, что подобные вопросы на повестке дня не стоят», - отметила дипломат.

«В Ереване понимают, что российское военное присутствие - это важный элемент архитектуры безопасности в регионе, и в Армении, и на всем Южном Кавказе. Размещение и функционирование базы регламентируется соответствующими двусторонними документами между Арменией и Россией», - указала официальный представитель МИД РФ.

Источник: ТАСС

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